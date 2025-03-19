«Синий призрак» запечатлел закат Солнца на Луне и прислал фото на Землю

Частный модуль Blue Ghost («Синий призрак»), который 2 марта совершил посадку в районе Пика Латрейя в Море Кризисов в северо-восточной части видимой стороны Луны, встретил удивительный закат на спутнике Земли. Компания Firefly Aerospace, являющаяся владельцем лунохода, поделилась кадрами.







Фотографии были представлены во время пресс-конференции NASA и Firefly Aerospace. Последний раз подобное явление на Луне наблюдали астронавты Apollo-17 более 50 лет назад.