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19 марта, 13:00

«Синий призрак» запечатлел закат Солнца на Луне и прислал фото на Землю

Космический аппарат Blue Ghost запечатлел закат солнца на Луне

Кадр заката Солнца с Луны. Обложка © Firefly Aerospace

Кадр заката Солнца с Луны. Обложка © Firefly Aerospace

Частный модуль Blue Ghost («Синий призрак»), который 2 марта совершил посадку в районе Пика Латрейя в Море Кризисов в северо-восточной части видимой стороны Луны, встретил удивительный закат на спутнике Земли. Компания Firefly Aerospace, являющаяся владельцем лунохода, поделилась кадрами.

  • Кадр заката Солнца с Луны. Фото © Firefly Aerospace
    Кадр заката Солнца с Луны. Фото © Firefly Aerospace
  • Кадр заката Солнца с Луны. Фото © Firefly Aerospace
    Кадр заката Солнца с Луны. Фото © Firefly Aerospace
  • Кадр заката Солнца с Луны. Фото © Firefly Aerospace
    Кадр заката Солнца с Луны. Фото © Firefly Aerospace

Кадр заката Солнца с Луны. Фото © Firefly Aerospace

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Фотографии были представлены во время пресс-конференции NASA и Firefly Aerospace. Последний раз подобное явление на Луне наблюдали астронавты Apollo-17 более 50 лет назад.

«Синий призрак» запечатлел первый восход солнца в Море Кризисов на Луне
«Синий призрак» запечатлел первый восход солнца в Море Кризисов на Луне

Ранее Life.ru писал, что Blue Ghost доставил на Луну 10 научных приборов NASA, которые помогут учёным больше узнать о лунной среде и окажут поддержку будущим астронавтам на спутнике Земли и Марсе. Firefly Aerospace стала первой коммерческой компанией в истории, которой удалось провести «полностью успешное прилунение».

Мария Любицкая
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