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4 марта, 06:20

«Синий призрак» запечатлел первый восход солнца в Море Кризисов на Луне

Посадочный модуль Blue Ghost снял первый восход солнца на Луне

Восход на Луне. Фото © Firefly Aerospace

Восход на Луне. Фото © Firefly Aerospace

Частный модуль Blue Ghost («Синий призрак»), который 2 марта успешно совершил посадку в районе Пика Латрейя в Море Кризисов в северо-восточной части видимой стороны Луны, запечатлел первый восход солнца на спутнике Земли. Кадры опубликовала компания Firefly Aerospace, которой принадлежит луноход.

«Проснись и пой! Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly запечатлел свой первый восход Солнца на Луне, ознаменовав начало лунного дня и начало работы на поверхности своего нового дома», — подписала компания фото на странице в соцсети X.

Как уже писал Life.ru, Blue Ghost доставил на Луну 10 научных приборов NASA, которые помогут нам больше узнать о лунной среде и окажут поддержку будущим астронавтам на спутнике Земли и Марсе. Firefly Aerospace стала первой коммерческой компанией в истории, которой удалось провести «полностью успешное прилунение».

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Андрей Бражников
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