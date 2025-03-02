«Синий призрак» совершил успешную посадку на Луну
Модуль Blue Ghost совершил посадку на поверхность Луны, доставив оборудование
Первое изображение с миссии Blue Ghost 1, которая доставила на поверхность Луны 10 приборов NASA. Фото © Х / NASA
Модуль Blue Ghost («Синий призрак») совершил успешную посадку на Луну. Об этом сообщила аэрокосмическая компания. Трансляцию посадки лунного модуля вело агентство NASA.
Лунный модуль Blue Ghost совершил успешную посадку. Видео © Х / NASA
«Blue Ghost совершил благополучную посадку, доставив 10 научных приборов NASA, которые помогут нам больше узнать о лунной среде и окажут поддержку будущим астронавтам на Луне и Марсе», — оповестили в пресс-службе агентства.
Firefly Aerospace стала первой коммерческой компанией в истории, которой удалось провести «полностью успешное прилунение». В агентстве отметили, что этот маленький шаг на Луне означает огромный скачок для коммерческих исследований.
Ранее SpaceX успешно отправила посадочный модуль Athena к Луне. Старт состоялся с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде. Прилунение аппарата запланировано на 6 марта. После посадки модуль должен проработать на поверхности Луны около 10 земных суток. Также модуль доставит передатчик Nokia формата 4G, что может стать первой станцией сотовой связи на естественном спутнике Земли.