Модуль Blue Ghost («Синий призрак») совершил успешную посадку на Луну. Об этом сообщила аэрокосмическая компания. Трансляцию посадки лунного модуля вело агентство NASA.

Лунный модуль Blue Ghost совершил успешную посадку. Видео © Х / NASA

«Blue Ghost совершил благополучную посадку, доставив 10 научных приборов NASA, которые помогут нам больше узнать о лунной среде и окажут поддержку будущим астронавтам на Луне и Марсе», — оповестили в пресс-службе агентства.

Firefly Aerospace стала первой коммерческой компанией в истории, которой удалось провести «полностью успешное прилунение». В агентстве отметили, что этот маленький шаг на Луне означает огромный скачок для коммерческих исследований.