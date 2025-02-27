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27 февраля, 01:22

SpaceX успешно отправила посадочный модуль Athena к Луне

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9, которая доставит к Луне посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines. Старт состоялся в 19:16 по местному времени (03:16 мск 27 февраля) с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на сайте NASA.

SpaceX отправила посадочный модуль Athena к Луне. Видео © Х / NASA's Kennedy Space Center

Прилунение аппарата запланировано на 6 марта. После посадки модуль должен проработать на поверхности Луны около 10 земных суток. Основной задачей миссии IM-2 является разведка лунных ресурсов. Athena оснащён камерами, установкой для бурения грунта TRIDENT и масс-спектрометром MSolo для анализа органических и неорганических соединений.

Также модуль доставит на Луну передатчик Nokia формата 4G, что может стать первой станцией сотовой связи на естественном спутнике Земли.

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Обложка ©

Х / NASA's Kennedy Space Center

Артём Гапоненко
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