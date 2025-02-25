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Регион
25 февраля, 12:23

В Роскосмосе произошли большие кадровые изменения

Роскосмос сообщил о кадровых изменениях в ракетно-космической отрасли

В пресс-службе госкорпорации Роскосмос сообщили о кадровых изменениях в ракетно-космической отрасли. Во вторник, 25 февраля, свои посты покинули статс-секретарь — заместитель гендиректора Роскосмоса Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

«Произошла также смена руководства на предприятиях отрасли», — уточнили там.

Сложил полномочия и генеральный директором НПО «Техномаш» Юрий Власов. Его место занял заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков. В отставку также ушёл гендиректор «Главкосмоса» Илья Тарасенко. На его позицию назначена первый заместитель Наталья Локтева, с которой заключили срочный договор, действующий до даты назначения генерального директора в установленном порядке.

Помимо того, кадровые изменения коснулись исполняющего обязанности директора Дирекции по строительству космодрома Восточный Виктора Степанова. Вместо него был назначен руководитель группы Главного контрольного управления города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Владимир Кучеров.

Стала известна новая должность экс-главы Роскосмоса
Стала известна новая должность экс-главы Роскосмоса

Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. На его место был назначен Дмитрий Баканов, который с 2011 по 2019 год возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец».

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Алена Пенчугина
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