Стала известна новая должность экс-главы Роскосмоса

Отдельным указом Путин также освободил от этой должности Сергея Крикалева, который занимал пост исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам.

Напомним, что ранее глава государства освободил Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. На его место был назначен Дмитрий Баканов, который с 2011 по 2019 год возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец». Сначала Баканов занимал пост президента, а затем стал гендиректором компании.