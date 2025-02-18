Стала известна новая должность экс-главы Роскосмоса
Путин назначил Борисова спецпредставителем по сотрудничеству в области космоса
Юрий Борисов. Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа / Иван Тимошенко
Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу госкорпорации Роскосмос Юрия Борисова своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе», — указано в документе.
Отдельным указом Путин также освободил от этой должности Сергея Крикалева, который занимал пост исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам.
Напомним, что ранее глава государства освободил Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. На его место был назначен Дмитрий Баканов, который с 2011 по 2019 год возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец». Сначала Баканов занимал пост президента, а затем стал гендиректором компании.