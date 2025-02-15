Новый глава Роскосмоса Баканов впервые посетил космодром Восточный
Дмитрий Баканов на космодроме Восточный. Обложка © Telegram / Роскосмос
Новый гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов впервые совершил визит на космодром Восточный, где изучил инфраструктуру для ракет-носителей «Союз» и «Ангара». Он также провёл совещание по развитию комплекса и дал первые поручения. Об этом рассказали в самом Роскосмосе.
«Сегодня генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства и перспективами развития. Посещение Восточного — его первая рабочая поездка в качестве главы Госкорпорации», — уточнили в ведомстве.
Баканов осмотрел технический и стартовый комплексы для подготовки и пусков ракет-носителей среднего класса «Союз-2». Начиная с апреля 2016 года, с Восточного стартовало уже 18 таких ракет. Также он изучил инфраструктуру для запуска «Ангары». После этого Баканов провёл совещание, где дал ряд поручений по возведению трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который расширит возможности запуска ракет с Восточного и сделает более надёжным управление космическими аппаратами.
Напомним, 6 февраля президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса», отправив в отставку предыдущего руководителя ведомства Юрия Борисова. В Кремле пояснили, что это связано с плановой ротацией и к Борисову нет никаких претензий. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для корпорации важно развиваться динамично, поэтому и происходят кадровые изменения.