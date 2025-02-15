Новый глава Роскосмоса Баканов впервые посетил космодром Восточный

Новый гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов впервые совершил визит на космодром Восточный, где изучил инфраструктуру для ракет-носителей «Союз» и «Ангара». Он также провёл совещание по развитию комплекса и дал первые поручения. Об этом рассказали в самом Роскосмосе.

Дмитрий Баканов на космодроме Восточный. Фото © Telegram / Роскосмос

Дмитрий Баканов на космодроме Восточный. Фото © Telegram / Роскосмос

«Сегодня генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства и перспективами развития. Посещение Восточного — его первая рабочая поездка в качестве главы Госкорпорации», — уточнили в ведомстве.

Баканов осмотрел технический и стартовый комплексы для подготовки и пусков ракет-носителей среднего класса «Союз-2». Начиная с апреля 2016 года, с Восточного стартовало уже 18 таких ракет. Также он изучил инфраструктуру для запуска «Ангары». После этого Баканов провёл совещание, где дал ряд поручений по возведению трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который расширит возможности запуска ракет с Восточного и сделает более надёжным управление космическими аппаратами.