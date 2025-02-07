От ВПК к бизнесу: Нового главу «Роскосмоса» Баканова сравнили с Маском

После смены руководства «Роскосмос» может развернуться от преимущественно военной сферы к бизнесу. Как известно, новый глава ведомства Дмитрий Баканов раньше занимался цифровыми технологиями и сейчас может уделять внимание не только ВПК, но и спутниковой связи. Об этом рассказал президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«При Борисове госкорпорация перекочевала исключительно в военную сферу: изготовление ракет, которые должны были показать лидерство российских вооружённых сил», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Теперь же «Роскосмос» может сменить парадигму и начать совмещать военное дело со сферой высоких технологий. Неслучайно Дмитрия Баканова сравнивают с американским предпринимателем Илоном Маском, создавшим Starlink. Новоиспечённый глава госкорпорации в своё время возглавлял компанию «Гонец», которая занималась спутниковой связью, напомнил политолог.