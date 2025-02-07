«Роскосмосу» предрекли расцвет при новом главе Баканове, родившемся в Байконуре

39-летний Дмитрий Баканов, сменивший кресло заместителя министра транспорта на пост главы «Роскосмоса», является уроженцем Байконура. Более того, его профессиональный опыт тесно связан со сферой космоса. Об этом рассказал автор тематического телеграм-канала, научный журналист Роман Белоусов.

В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что Баканов работал в компании «Ситроникс», которая сейчас запускает полезную нагрузку на орбиту. Также он возглавлял спутниковую систему «Гонец». А ещё новый глава «Роскосмоса» занимался роботизированными технологиями и устройствами с ИИ.

«Человек очень подкованный, очень умный. Я думаю, что благодаря своему опыту, своему общению с различными ведомствами, тому, что он действительно молодой и заинтересован в различных нововведениях, «Роскосмос» ждут приятные, хорошие изменения как в части самой науки, так и в части управления», — заключил эксперт.