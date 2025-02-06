Песков раскрыл причины смены главы «Роскосмоса»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смену руководства «Роскосмоса», отметив, что это связано с плановой ротацией. Он подчеркнул, что к Юрию Борисову нет никаких претензий, и добавил, что для корпорации важно развиваться динамично.

Отвечая на вопрос агентства ТАСС Песков сообщил, что президент Владимир Путин регулярно получает информацию о текущей деятельности Роскосмоса и состоянию дел в ведомстве.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что в ближайшие дни не запланированы встречи президента с новым генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым и его предшественником Юрием Борисовым. Однако он вновь подтвердил, что Путин постоянно получает отчёты о работе ведомства и следит за происходящими событиями в организации.