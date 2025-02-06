Песков раскрыл причины смены главы «Роскосмоса»
Песков назвал смену руководства «Роскосмоса» ротацией, к Борисову претензий нет
Новый руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смену руководства «Роскосмоса», отметив, что это связано с плановой ротацией. Он подчеркнул, что к Юрию Борисову нет никаких претензий, и добавил, что для корпорации важно развиваться динамично.
Отвечая на вопрос агентства ТАСС Песков сообщил, что президент Владимир Путин регулярно получает информацию о текущей деятельности Роскосмоса и состоянию дел в ведомстве.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что в ближайшие дни не запланированы встречи президента с новым генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым и его предшественником Юрием Борисовым. Однако он вновь подтвердил, что Путин постоянно получает отчёты о работе ведомства и следит за происходящими событиями в организации.
Напомним, глава государства Владимир Путин своим указом освободил от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» Юрия Борисова. На его место назначен Дмитрий Баканов. С 2011 по 2019 год Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец», где сначала занимал пост президента, а затем стал генеральным директором.