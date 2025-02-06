Назначен новый глава «Роскосмоса»
Путин назначил Дмитрия Баканова новым главой «Роскосмоса» вместо Борисова
Дмитрий Баканов — новый руководитель «Роскосмоса» . Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Глава государства Владимир Путин своим указом освободил от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» Юрия Борисова. На его место назначен Дмитрий Баканов.
Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР. В 2007 году он успешно завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, получив степень по специальности «Экономист». Обладает учёной степенью кандидата экономических наук.
С 2011 по 2019 год Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец», где сначала занимал пост президента, а затем стал генеральным директором. Его лидерство способствовало значительным достижениям в области спутниковых технологий.
В августе 2019 года он сделал шаг в сторону государственной службы, присоединившись к Министерству транспорта в качестве директора департамента цифровой трансформации. В 2022 году был назначен заместителем руководителя министерства.
Тем временем участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Роман Гришин назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР). Он выразил благодарность своему наставнику, министру спорта России Михаилу Дегтярёву, чья поддержка станет залогом успешного выполнения новых обязанностей.