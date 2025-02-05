Путин утвердил обновлённый состав президиума Госсовета

На официальном портале правовой информации был опубликован документ с распоряжением президента России Владимира Путина. Глава государства утвердил обновлённый состав президиума Государственного совета РФ.

В состав Госсовета войдут 26 человек. Речь, в том числе, идёт о премьер-министре страны Михаиле Мишустине, первом замглавы администрации президента Сергее Кириенко, замглавы администрации главы государства Максиме Орешкине и мэре Москвы Сергее Собянине.