Путин утвердил обновлённый состав президиума Госсовета
На официальном портале правовой информации был опубликован документ с распоряжением президента России Владимира Путина. Глава государства утвердил обновлённый состав президиума Государственного совета РФ.
В состав Госсовета войдут 26 человек. Речь, в том числе, идёт о премьер-министре страны Михаиле Мишустине, первом замглавы администрации президента Сергее Кириенко, замглавы администрации главы государства Максиме Орешкине и мэре Москвы Сергее Собянине.
Ранее Путин внёс на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Документ представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале.
Life.ru