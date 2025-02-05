Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 12:01

Путин утвердил обновлённый состав президиума Госсовета

На официальном портале правовой информации был опубликован документ с распоряжением президента России Владимира Путина. Глава государства утвердил обновлённый состав президиума Государственного совета РФ.

В состав Госсовета войдут 26 человек. Речь, в том числе, идёт о премьер-министре страны Михаиле Мишустине, первом замглавы администрации президента Сергее Кириенко, замглавы администрации главы государства Максиме Орешкине и мэре Москвы Сергее Собянине.

Мишустин утвердил план достижения целей развития России до 2030 года
Мишустин утвердил план достижения целей развития России до 2030 года

Ранее Путин внёс на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Документ представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Госсовет
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar