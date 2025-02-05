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Регион
5 февраля, 11:17

Путин ратифицирует военный договор с Белоруссией

Путин внёс на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Глава государства Владимир Путин направил в парламент на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Документ представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале.

В документе указано, что Грушко назначен официальным представителем российского лидера для обсуждения вопроса о ратификации договора, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года.

В декабре прошлого года Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве (СГ). Это произошло по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент Белоруссии тогда предложил российскому лидеру разместить в стране российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Путин подтвердил, что размещение комплекса возможно во второй половине 2025 года.

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Life.ru

Оксана Попова
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