Путин ратифицирует военный договор с Белоруссией
Путин внёс на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Глава государства Владимир Путин направил в парламент на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Документ представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом портале.
В документе указано, что Грушко назначен официальным представителем российского лидера для обсуждения вопроса о ратификации договора, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года.
В декабре прошлого года Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве (СГ). Это произошло по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент Белоруссии тогда предложил российскому лидеру разместить в стране российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Путин подтвердил, что размещение комплекса возможно во второй половине 2025 года.
Life.ru