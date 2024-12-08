Путин назвал эффективной координацию с Минском во внешней и оборонной политике

Россия и Белоруссия прекрасно осознают всю серьёзность давления со стороны Запада, поэтому смогли выстроить надёжную систему координации в сфере внешней и оборонной политики. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Его обращение зачитал в Минске посол нашей страны в республике Борис Грызлов, обращаясь к участникам мероприятия в честь 25-летия со дня создания Союзного государства.