Путин назвал эффективной координацию с Минском во внешней и оборонной политике
Россия и Белоруссия прекрасно осознают всю серьёзность давления со стороны Запада, поэтому смогли выстроить надёжную систему координации в сфере внешней и оборонной политики. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Его обращение зачитал в Минске посол нашей страны в республике Борис Грызлов, обращаясь к участникам мероприятия в честь 25-летия со дня создания Союзного государства.
«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», — сказано в тексте.
Напомним, президент России Владимир Путин 6 декабря посетил Минск, где у него состоялась встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко во Дворце Независимости. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства сторонами был подписан Договор о гарантиях безопасности СГ.
Life.ru