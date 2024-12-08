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«Орешник» (ракета)

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Регион
8 декабря, 15:26

Путин назвал эффективной координацию с Минском во внешней и оборонной политике

Россия и Белоруссия прекрасно осознают всю серьёзность давления со стороны Запада, поэтому смогли выстроить надёжную систему координации в сфере внешней и оборонной политики. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Его обращение зачитал в Минске посол нашей страны в республике Борис Грызлов, обращаясь к участникам мероприятия в честь 25-летия со дня создания Союзного государства.

«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», — сказано в тексте.

Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии
Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

Напомним, президент России Владимир Путин 6 декабря посетил Минск, где у него состоялась встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко во Дворце Независимости. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства сторонами был подписан Договор о гарантиях безопасности СГ.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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