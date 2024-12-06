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6 декабря, 14:08

Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в СГ

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве (СГ). Это произошло по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Гарантии определяют взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, а также по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин пояснил, что для решения этих задач могут использоваться все имеющиеся средства и силы, включая находящееся на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.

Ранее российский лидер отмечал, что условия возможного использования ядерного оружия четко определены в обновлённой российской ядерной доктрине. Применять его можно в оборонительных целях в ответ на агрессию. Подписанный документ позволит надёжно защитить безопасность двух государств и создать необходимые условия для их мирного и устойчивого развития.

Также Путин и Лукашенко подписали межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства.

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Напомним, что Владимир Путин сегодня прилетел в Минск и встретился с Александром Лукашенко во Дворце независимости. Визит станет последней зарубежной поездкой президента России в уходящем году, но не последней встречей с белорусским коллегой. В конце года Лукашенко должен прибыть на неформальный саммит СНГ в Петербург. Ранее в Минске заявили, что Россия и Белоруссия пересмотрели свои подходы к использованию ядерных вооружений в связи с появлением оружия, основанного на новейших технологиях.

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Life.ru

Никита Никонов
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