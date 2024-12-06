Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в СГ

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве (СГ). Это произошло по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Гарантии определяют взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя двух стран, а также по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин пояснил, что для решения этих задач могут использоваться все имеющиеся средства и силы, включая находящееся на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.

Ранее российский лидер отмечал, что условия возможного использования ядерного оружия четко определены в обновлённой российской ядерной доктрине. Применять его можно в оборонительных целях в ответ на агрессию. Подписанный документ позволит надёжно защитить безопасность двух государств и создать необходимые условия для их мирного и устойчивого развития.