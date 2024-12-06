Путин: Гарантии безопасности РФ и Белоруссии включают применение ядерного оружия

Взаимные российско-белорусские гарантии безопасности предполагают использование всех имеющихся в распоряжении сил, включая и ядерный арсенал РФ. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин на встрече Высшего госсовета Союзного государства.

Российский лидер пояснил, что при сегодняшнем положении дел подписание межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ) вполне логично. Соглашение определит взаимные обязательства союзников в сферах обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя обоих государств, а также целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы СГ, которые будут обеспечиваться всеми доступными силами и средствами.