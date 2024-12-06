Путин: Гарантии безопасности РФ и Белоруссии включают применение ядерного оружия
Взаимные российско-белорусские гарантии безопасности предполагают использование всех имеющихся в распоряжении сил, включая и ядерный арсенал РФ. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин на встрече Высшего госсовета Союзного государства.
Российский лидер пояснил, что при сегодняшнем положении дел подписание межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ) вполне логично. Соглашение определит взаимные обязательства союзников в сферах обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя обоих государств, а также целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы СГ, которые будут обеспечиваться всеми доступными силами и средствами.
«Речь, в том числе идёт и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Белоруссии на территории республики», — уточнил Путин.
Напомним, что Владимир Путин сегодня прилетел в Минск и встретился с Александром Лукашенко во Дворце независимости. Визит станет последней поездкой президента РФ в уходящем году, но не последней встречей с белорусским коллегой. Ранее в МИД РБ заявили, что Россия и Белоруссия пересмотрели свои подходы к использованию ядерных вооружений в связи с появлением оружия, основанного на новейших технологиях.
Life.ru