Роуминг между РФ и Белоруссией перестанет действовать с марта 2025 года

Между Россией и Белоруссией перестанет действовать роуминг, начиная с 1 марта 2025 года. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства во время своего визита в Минск.

«Сегодня будет принято новое решение — о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», — сказалПутин.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поручили к декабрю решить вопрос с роумингом. Стороны пришли к договорённости о том, что тарифы в роуминге не будут безлимитными, иначе это повлечёт за собой высокую нагрузку на операторов. При этом за основу будущего соглашения были взяты усреднённые данные Международного союза электросвязи. На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии 5 ноября одобрили около 20 документов, среди которых отмена роуминга. Совет подписал резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».