Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю этого года

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил о поручении глав двух государств — Владимира Путина и Александра Лукашенко — по вопросу отмены роуминга. Лидеры заявили, что сделать это нужно уже к декабрю.

"Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", — сказал дипломат по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

По его словам, сегодня, 10 июня, стороны пришли к договорённости о том, что тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными, иначе это повлечёт за собой высокую нагрузку на операторов. При этом за основу будущего соглашения были взяты усреднённые данные Международного союза электросвязи.

"Это мировая статистика за прошлый год, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20–25 мегабайт трафика (в месяц). Примерно эту формулу мы <...> поручили нашим регуляторам", — пояснил посол, отметив, что это базовые функции (например, использование мессенджера или навигатора).