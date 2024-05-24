Путин анонсировал отмену роуминга между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия делают всё, чтобы создать благоприятные условия для взаимного туризма, заявил президент страны Владимир Путин и анонсировал отмену роуминга между двумя государствами. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

"Многое делается для создания максимально благоприятных условий взаимных поездок граждан [РФ и Белоруссии], для развития их контактов и прямого общения друг с другом. В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства", — указал российский лидер.