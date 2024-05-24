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24 мая, 15:02

Путин анонсировал отмену роуминга между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия делают всё, чтобы создать благоприятные условия для взаимного туризма, заявил президент страны Владимир Путин и анонсировал отмену роуминга между двумя государствами. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

"Многое делается для создания максимально благоприятных условий взаимных поездок граждан [РФ и Белоруссии], для развития их контактов и прямого общения друг с другом. В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства", — указал российский лидер.

По словам президента России, уже совсем скоро мобильная связь для всех абонентов будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.

Путин: Россия и так проводила ядерные учения регулярно, но теперь — вместе с Минском
Путин: Россия и так проводила ядерные учения регулярно, но теперь — вместе с Минском

Накануне Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом, чтобы обсудить с коллегой Александром Лукашенко безопасность двух государств и ядерные учения в Российской Федерации, которые пройдут с участием военных республики. На открытии встречи российский лидер положительно оценил результаты работы по экономическому развитию Белоруссии, а ещё сделал комплимент Минску: Путин нашёл город очень красивым. Сегодня стороны обсудили создание единого оборонного пространства. Переговоры президентов в узком составе длились два часа.

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Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Николь Вербер
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