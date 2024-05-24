Переговоры Путина и Лукашенко в узком составе длились два часа
Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Минске. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в узком составе завершились, они продлились около 2 часов.
С российской стороны в ней приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы Минобороны и МИД Андрей Белоусов и Сергей Лавров.
Сейчас началась встреча в широком составе.
Напомним, Путин вечером 23 мая прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Визит российского лидера продлится два дня. Он рассказал, что планирует обсудить с Александром Лукашенко темы безопасности и ядерных учений в РФ, в которых примут участие белорусские военные. Открывая встречу, Путин заявил, что работа над развитием экономики Белоруссии идёт хорошо, результаты говорят сами за себя, республика уверенно стоит на ногах.