Переговоры Путина и Лукашенко в узком составе длились два часа

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в узком составе завершились, они продлились около 2 часов.

С российской стороны в ней приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы Минобороны и МИД Андрей Белоусов и Сергей Лавров.