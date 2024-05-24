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24 мая, 13:45

Переговоры Путина и Лукашенко в узком составе длились два часа

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Минске. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Минске. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в узком составе завершились, они продлились около 2 часов.

С российской стороны в ней приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы Минобороны и МИД Андрей Белоусов и Сергей Лавров.

Сейчас началась встреча в широком составе.

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Напомним, Путин вечером 23 мая прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Визит российского лидера продлится два дня. Он рассказал, что планирует обсудить с Александром Лукашенко темы безопасности и ядерных учений в РФ, в которых примут участие белорусские военные. Открывая встречу, Путин заявил, что работа над развитием экономики Белоруссии идёт хорошо, результаты говорят сами за себя, республика уверенно стоит на ногах.

Александра Вишнякова
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