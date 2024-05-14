Шадаев заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией
Максут Шадаев. Обложка © ТАСС / POOL / Евгений Биятов
Отмена мобильного роуминга между Россией и Белоруссией планируется, но на данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая в Госдуме.
"Сейчас с профильными коллегами из Белоруссии идут обсуждения о его полной отмене", — отметил он.
Шадаев также напомнил, что на данный момент уже в десятки раз снижена стоимость роуминга между двумя странами.
Ранее Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию при покупке российских сим-карт. Уже действующие договоры планируется разрешить переоформить до 1 марта 2024 года.