Шадаев заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией

Отмена мобильного роуминга между Россией и Белоруссией планируется, но на данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

"Сейчас с профильными коллегами из Белоруссии идут обсуждения о его полной отмене", — отметил он.

Шадаев также напомнил, что на данный момент уже в десятки раз снижена стоимость роуминга между двумя странами.