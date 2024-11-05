В Союзном государстве отменили роуминг

На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии сегодня, 5 ноября, одобрили около 20 документов, среди которых отмена роуминга. Совет подписал резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

Кроме того, были подписаны резолюции об улучшении железнодорожного сообщения между государствами, выравнивании тарифов на перевозки по железным дорогам, разработке общего информационного пространства и другие. Также в России и Белоруссии будут приняты единые правила в области защиты прав потребителей. Подписана резолюция о статусе продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства». Помимо того, приняты два документа о противодействии незаконному импорту товаров.