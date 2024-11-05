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5 ноября, 12:35

В Союзном государстве отменили роуминг

Совмин Союзного государства России и Белоруссии одобрил отмену роуминга

На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии сегодня, 5 ноября, одобрили около 20 документов, среди которых отмена роуминга. Совет подписал резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

Кроме того, были подписаны резолюции об улучшении железнодорожного сообщения между государствами, выравнивании тарифов на перевозки по железным дорогам, разработке общего информационного пространства и другие. Также в России и Белоруссии будут приняты единые правила в области защиты прав потребителей. Подписана резолюция о статусе продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства». Помимо того, приняты два документа о противодействии незаконному импорту товаров.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поручили к декабрю решить вопрос с роумингом. Стороны пришли к договорённости о том, что тарифы в роуминге не будут безлимитными, иначе это повлечёт за собой высокую нагрузку на операторов. При этом за основу будущего соглашения были взяты усреднённые данные Международного союза электросвязи.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Полина Никифорова
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