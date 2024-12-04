Россия и Белоруссия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия, заявили в Минске

Россия и Белоруссия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия после появления оружия, основанного на новейших технологиях. Об этом заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук.

Он отметил, что решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия является фактом, и это закреплено в новом документе.

«Степень взаимной безопасности наших государств повышается», — приводит слова Назарука РИА «Новости».

По его словам, Москва и Минск отслеживают появление новых военных технологий, и эти процессы не могут не влиять на корректировку. Замминистра напомнил, что 6 декабря в Минске пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства, где президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят концепции безопасности объединения и договора о взаимных гарантиях безопасности.