Россия и Белоруссия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия, заявили в Минске
МИД Белоруссии: Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия
Россия и Белоруссия пересмотрели подходы к применению ядерного оружия после появления оружия, основанного на новейших технологиях. Об этом заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук.
Он отметил, что решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия является фактом, и это закреплено в новом документе.
«Степень взаимной безопасности наших государств повышается», — приводит слова Назарука РИА «Новости».
По его словам, Москва и Минск отслеживают появление новых военных технологий, и эти процессы не могут не влиять на корректировку. Замминистра напомнил, что 6 декабря в Минске пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства, где президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят концепции безопасности объединения и договора о взаимных гарантиях безопасности.
Напомним,19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в которых указано, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на несколько сценариев. Согласно первому из них, ЯО будет запущено после удара оружием массового уничтожения (ОМУ) против РФ или её союзников, а также в случае угрозы суверенитету России и Белоруссии. Также Путин предостерёг Запад от передачи ядерных ракет Киеву и назвал безответственностью подобные обсуждаемые инициативы.
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