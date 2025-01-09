Мишустин утвердил план достижения целей развития России до 2030 года

Российский кабмин сформировал в финальном виде Единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года, а также на перспективу до 2036 года. Документ уже утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сказано в телеграм-канале правительства.

«Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. Документ носит межведомственный и межотраслевой характер», — говорится в публикации.

План развития станет основным ориентиром для работы российского правительства, министерств, государственных ведомств, администраций регионов, институтов развития и госкомпаний при выполнении поставленных главой России Владимиром Путиным задач. Документ закрепляет связи между майским президентским указом о национальных целях, 19-ю сформированными кабинетом министров национальными проектами, более чем 40 государственными программами, дорожными картами, стратегиями развития отраслей и регионов, а также регламентирует участие институтов развития, государственных компаний и корпораций в реализации этих планов.