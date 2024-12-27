Мишустин заявил, что правительство в новогодние дни должно работать без выходных

Мишустин также отметил, что правительство в новогодние праздники должно работать без выходных. Он попросил держать ситуацию на контроле и оперативно принимать все необходимые меры.

Ранее Life.ru рассказал, как правильно встретить китайский Новый год, чтобы стать богатым и счастливым. В 2025 году он начинается 29 января. В этот день лучше отказаться от уборки, чтобы не «вымести» удачу. Также важно избегать ссор и негатива, ведь это может повлиять на всю судьбу в наступающем году. В праздник лучше надеть новую одежду. Особое внимание уделить украшению домов: развесить красные фонарики и парные надписи с пожеланиями.