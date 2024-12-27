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27 декабря, 14:23

Мишустин заявил, что правительство в новогодние дни должно работать без выходных

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новогодние праздники должны быть временем повышенного внимания со стороны государственных служб. Об этом политик сообщил на последнем в 2024 году заседании правительства.

«Впереди длительные новогодние каникулы, взрослые и дети в нашей стране очень любят эти праздники. Однако для многих служб это время повышенного внимания», — уверен премьер.

Мишустин также отметил, что правительство в новогодние праздники должно работать без выходных. Он попросил держать ситуацию на контроле и оперативно принимать все необходимые меры.

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Ранее Life.ru рассказал, как правильно встретить китайский Новый год, чтобы стать богатым и счастливым. В 2025 году он начинается 29 января. В этот день лучше отказаться от уборки, чтобы не «вымести» удачу. Также важно избегать ссор и негатива, ведь это может повлиять на всю судьбу в наступающем году. В праздник лучше надеть новую одежду. Особое внимание уделить украшению домов: развесить красные фонарики и парные надписи с пожеланиями.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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