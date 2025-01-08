Утверждён календарь праздничных и выходных дней на 2025 год

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства. В новом году 4 и 5 января приходятся на субботу и воскресенье. Поскольку эти дни являются нерабочими праздничными, было принято решение перенести их на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно.

Помимо этого, ряд выходных дней был перенесён. В этом году в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать два дня – 22 и 23 февраля, которые выпадают на субботу и воскресенье. Также выходные будут в связи с Международным женским днем – 8 и 9 марта. Праздник Весны и Труда запланирован с 1 по 4 мая. Отдых, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 8 по 11 мая.