Утверждён календарь праздничных и выходных дней на 2025 год
Мишустин подписал постановление о праздниках в 2025 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства. В новом году 4 и 5 января приходятся на субботу и воскресенье. Поскольку эти дни являются нерабочими праздничными, было принято решение перенести их на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно.
Праздники 2025. Фото © Telegram / Правительство России
Помимо этого, ряд выходных дней был перенесён. В этом году в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать два дня – 22 и 23 февраля, которые выпадают на субботу и воскресенье. Также выходные будут в связи с Международным женским днем – 8 и 9 марта. Праздник Весны и Труда запланирован с 1 по 4 мая. Отдых, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 8 по 11 мая.
Недавно депутат Государственной думы Сергей Гаврилов напомнил россиянам, что размер фиксированного оклада работающих граждан не изменится из-за новогодних праздников. По закону работодатель должен начислить сотрудникам установленную месячную зарплату.
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