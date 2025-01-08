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8 января, 00:11

В Госдуме объяснили, как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян

Депутат Гаврилов: Новогодние каникулы не отразятся на размере зарплат россиян

Размер фиксированного оклада работающих россиян не изменится из-за новогодних праздников. По закону работодатель должен начислить сотрудникам установленную месячную зарплату. Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

«Январь остаётся месяцем с привычным доходом, несмотря на длительные каникулы», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Впрочем, по-иному дело обстоит с теми, чья зарплата зависит от фактически отработанного времени или выхоленных работ. Если работник с почасовой оплатой в январе реже занимал свой трудовой пост, ему не стоит рассчитывать на прежний объём денежных средств, подчеркнул парламентарий. Также депутат отметил, что выплачиваемый в середине месяца аванс может быть меньше обычного. Это связано с тем, что его расчёт часто основывается на первых рабочих днях, а в январе их обычно немного.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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