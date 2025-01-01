В России зарплаты бюджетников и пенсии проиндексировали с 1 января

В России с 1 января на 13,2% проиндексировали зарплаты работников бюджетной сферы, в частности учителей, врачей, соцработников, ряда категорий госслужащих, работников культуры. Информация содержится в федеральном бюджете Социального фонда РФ на 2025 год.

Также на 13,2% вырастет зарплата у сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств. Пенсии проиндексированы на 7,3%, начиная с 1 января, решение об этом было закреплено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».