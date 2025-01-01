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1 января, 08:37

В России зарплаты бюджетников и пенсии проиндексировали с 1 января

В России с 1 января на 13,2% проиндексировали зарплаты работников бюджетной сферы, в частности учителей, врачей, соцработников, ряда категорий госслужащих, работников культуры. Информация содержится в федеральном бюджете Социального фонда РФ на 2025 год.

«... в 2025 году на 13,2%, в 2026 году на 10,2%, в 2027 году на 8,3% с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», — уточняется в тексте.

Также на 13,2% вырастет зарплата у сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств. Пенсии проиндексированы на 7,3%, начиная с 1 января, решение об этом было закреплено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

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Ранее россиянам пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале. Они будут проиндексированы по фактической инфляции.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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