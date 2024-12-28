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Регион
28 декабря, 14:35

Россиянам пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале

Котяков: В феврале дополнительно увеличат пенсии по фактической инфляции

С 1 января 2025 года на 7,3% проиндексируют страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Причём в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он отметил, что уже стартовали досрочные выплаты пенсий за первые числа января. Они, как и предусмотрено законом о бюджете, проиндексированы на 7,3%.

«При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне», — указал министр в беседе с ТАСС.

По его словам, на такой случай законом предусмотрены специальные полномочия правительства. В середине января Росстат оценит фактическую инфляцию за год, после чего будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. Котяков дополнил, что в феврале 2025 года пожилые люди получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. По оценкам министра, индексация пенсий коснётся около 37 миллионов граждан.

На индексацию страховых пенсий россиян направят более 700 млрд рублей
На индексацию страховых пенсий россиян направят более 700 млрд рублей

Напомним, ранее в Госдуме рассказали, насколько вырастут страховые пенсии в РФ. По словам депутата Никиты Чаплина, в 2026 и 2027 годах пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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