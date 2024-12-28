Россиянам пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале

С 1 января 2025 года на 7,3% проиндексируют страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Причём в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он отметил, что уже стартовали досрочные выплаты пенсий за первые числа января. Они, как и предусмотрено законом о бюджете, проиндексированы на 7,3%.

«При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне», — указал министр в беседе с ТАСС.

По его словам, на такой случай законом предусмотрены специальные полномочия правительства. В середине января Росстат оценит фактическую инфляцию за год, после чего будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. Котяков дополнил, что в феврале 2025 года пожилые люди получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. По оценкам министра, индексация пенсий коснётся около 37 миллионов граждан.