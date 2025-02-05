Участник «Времени героев» Гришин стал замдиректора центра подготовки спортрезерва

Участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Роман Гришин назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР). Информация опубликована в телеграм-канале программы.

«Программа «Время героев» открыла передо мной множество дверей. У меня появилась возможность перенять опыт ведущих управленцев, лучших экспертов страны. Отдельно поблагодарю своего наставника — министра спорта России Михаила Владимировича Дегтярёва. Его поддержка и советы, внимание станут залогом эффективного выполнения обязанностей на новом посту», — заявил Гришин.

Дегтярев поздравил Гришина с назначением на новую должность и заявил, что он успешно завершил обучение и стажировку, показав себя человеком, нацеленным на результат.

Роман Сергеевич Гришин родился в городе Сердобске Пензенской области в 1991 году. В 2013 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2022 году награждён орденом Мужества, а также медалью «За отвагу» в 2024 году.