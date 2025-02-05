Участник «Времени героев» Гришин стал замдиректора центра подготовки спортрезерва
Участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Роман Гришин. Обложка © VK / «Время героев»
Участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Роман Гришин назначен на должность заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР). Информация опубликована в телеграм-канале программы.
«Программа «Время героев» открыла передо мной множество дверей. У меня появилась возможность перенять опыт ведущих управленцев, лучших экспертов страны. Отдельно поблагодарю своего наставника — министра спорта России Михаила Владимировича Дегтярёва. Его поддержка и советы, внимание станут залогом эффективного выполнения обязанностей на новом посту», — заявил Гришин.
Дегтярев поздравил Гришина с назначением на новую должность и заявил, что он успешно завершил обучение и стажировку, показав себя человеком, нацеленным на результат.
Роман Сергеевич Гришин родился в городе Сердобске Пензенской области в 1991 году. В 2013 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2022 году награждён орденом Мужества, а также медалью «За отвагу» в 2024 году.
Ранее кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев» Николай Сергиенко был назначен на пост замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Губернатор Андрей Никитин уже поздравил Сергиенко с назначением и отметил позитивные темпы роста в строительстве региона.