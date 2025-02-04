Участник «Времени героев» стал замминистра строительства Новгородской области
Кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко. Обложка © Пресс-служба программы «Время героев»
Кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев» Николай Сергиенко назначен на пост замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба кадрового проекта.
В мае прошлого года он вошёл в число 83 участников программы, инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Сергиенко подчеркнул, что программа «Время героев» даёт возможность тем, кто желает служить России, продолжить свою карьеру в государственной гражданской службе.
«На образовательных модулях мы знакомимся с ведущими управленцами страны, перенимаем их опыт и изучаем лучшие практики управления из разных регионов», — отметил он.
По словам Николая, стажировка позволяет применять полученные знания на практике под руководством опытного наставника. Кстати, его наставником был губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин. Сергиенко благодарен ему за поддержку и внимание в ходе стажировки.
Губернатор Андрей Никитин уже поздравил Сергиенко с назначением и отметил позитивные темпы роста в строительстве региона.
Николай Васильевич Сергиенко родился в Омске в 1983 году. В 2006 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. За время службы он прошел путь от командира взвода до командира батальона и был награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова и медалью «За отвагу». С мая 2024 года он является участником президентской программы «Время героев».
Ранее сообщалось, что около 20 участников программы были назначены на различные должности. Так, например, кавалер трёх орденов Мужества, участник первого потока «Времени героев» Александр Тихонов занял пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, а Герой России, участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук был назначен на пост федерального инспектора по Камчатскому краю в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.