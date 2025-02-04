Участник «Времени героев» стал замминистра строительства Новгородской области

Кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев» Николай Сергиенко назначен на пост замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба кадрового проекта.

В мае прошлого года он вошёл в число 83 участников программы, инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Сергиенко подчеркнул, что программа «Время героев» даёт возможность тем, кто желает служить России, продолжить свою карьеру в государственной гражданской службе.

«На образовательных модулях мы знакомимся с ведущими управленцами страны, перенимаем их опыт и изучаем лучшие практики управления из разных регионов», — отметил он.

По словам Николая, стажировка позволяет применять полученные знания на практике под руководством опытного наставника. Кстати, его наставником был губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин. Сергиенко благодарен ему за поддержку и внимание в ходе стажировки.

Губернатор Андрей Никитин уже поздравил Сергиенко с назначением и отметил позитивные темпы роста в строительстве региона.