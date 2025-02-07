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Регион
7 февраля, 14:52

Мантуров представил руководству «Роскосмоса» нового гендиректора Баканова

Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Новый генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в пятницу, 7 февраля, был представлен руководству госкорпорации. Об этом сообщили в секретариате замглавы кабмина.

Нового гендиректора представил первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета «Роскосмоса» Денис Мантуров, передаёт ТАСС.

«Роскосмосу» предрекли расцвет при новом главе Баканове, родившемся в Байконуре
«Роскосмосу» предрекли расцвет при новом главе Баканове, родившемся в Байконуре

Напомним, 6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил 39-летнего Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса». Предыдущий руководитель ведомства Юрий Борисов ушёл в отставку. Баканов обладает учёной степенью кандидата экономических наук.

Мария Любицкая
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