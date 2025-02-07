Мантуров представил руководству «Роскосмоса» нового гендиректора Баканова
Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Новый генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в пятницу, 7 февраля, был представлен руководству госкорпорации. Об этом сообщили в секретариате замглавы кабмина.
Нового гендиректора представил первый вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета «Роскосмоса» Денис Мантуров, передаёт ТАСС.
Напомним, 6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил 39-летнего Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса». Предыдущий руководитель ведомства Юрий Борисов ушёл в отставку. Баканов обладает учёной степенью кандидата экономических наук.