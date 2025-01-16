Луну впервые признали объектом культурного наследия, находящимся под угрозой

Всемирный фонд памятников (WMF) впервые добавил Луну в ежегодный перечень мировых культурных объектов, которым угрожает опасность. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте фонда.

В 2025 году список будет включать места, которые страдают от таких глобальных угроз, как изменения климата, туризм, война и природные катастрофы. Новый перечень содержит 24 объекта из 29 стран, а также саму Луну.

«Луну впервые включили в список уязвимых культурных объектов, чтобы показать важность сохранения артефактов, повествующих о первых шагах человека за пределами нашей планеты», — говорит Бенедикт де Монтло, генеральный директор WMF.

Она отметила значимость таких артефактов, как камера, запечатлевшая высадку на Луну, и кремниевый диск с посланиями мировых лидеров, оставленный Баззом Олдрином на спутнике. Эти объекты находятся под угрозой из-за космической деятельности, проходящей без надлежащих мер по охране культурного наследия, добавила де Монтло.

В перечне WMF 2025 года также оказались разрушенная из-за конфликта городская застройка Газы, пострадавший от землетрясений 2023 года древний город Антакья в Турции, система старинных дорог в Андах, созданная индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие культурные памятники.