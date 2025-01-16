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Регион
16 января, 20:38

Луну впервые признали объектом культурного наследия, находящимся под угрозой

WMF признал Луну находящимся под угрозой объектом культурного наследия

Луна. Обложка © «Роскосмос» / Иван Вагнер

Луна. Обложка © «Роскосмос» / Иван Вагнер

Всемирный фонд памятников (WMF) впервые добавил Луну в ежегодный перечень мировых культурных объектов, которым угрожает опасность. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте фонда.

В 2025 году список будет включать места, которые страдают от таких глобальных угроз, как изменения климата, туризм, война и природные катастрофы. Новый перечень содержит 24 объекта из 29 стран, а также саму Луну.

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«Луну впервые включили в список уязвимых культурных объектов, чтобы показать важность сохранения артефактов, повествующих о первых шагах человека за пределами нашей планеты», — говорит Бенедикт де Монтло, генеральный директор WMF.

Она отметила значимость таких артефактов, как камера, запечатлевшая высадку на Луну, и кремниевый диск с посланиями мировых лидеров, оставленный Баззом Олдрином на спутнике. Эти объекты находятся под угрозой из-за космической деятельности, проходящей без надлежащих мер по охране культурного наследия, добавила де Монтло.

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В перечне WMF 2025 года также оказались разрушенная из-за конфликта городская застройка Газы, пострадавший от землетрясений 2023 года древний город Антакья в Турции, система старинных дорог в Андах, созданная индейскими цивилизациями Южной Америки, и другие культурные памятники.

До этого в «Роскосмосе» заявили, что пилотируемые полёты российских космонавтов на Луну отложены из-за нехватки финансирования для создания сверхтяжёлой ракеты. Строительство базы на Луне запланировано на период с 2041 по 2050 год.

Лия Мурадьян
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