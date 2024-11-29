Роскосмос объяснил, почему создание ракеты для полёта на Луну пришлось отложить

На данный момент работы по изготовлению космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса не проводятся — они запланированы в рамках реализации Федерального проекта по созданию КРК СТК. Об этом сообщает Роскосмос.

В процессе изготовления ракеты было принято решение использовать инновационный решения, в том числе новые двигатели и материалы. В связи с этим решили доработать эскизный проект на этапе технического проектирования и добавить в него инновации. Благодаря этому создание ракеты станет менее затратным и более эффективным. Также планируется изучить возможность использования двигателей на сжиженном природном газе (СПГ) для КРК СТК на космодроме Восточный, а также применять унифицированную инфраструктуру этого космодрома.

«Изменение подходов и, как следствие, сдвиг сроков, было вызвано завершением целого ряда научно-исследовательских работ, развёрнутых Роскосмосом, благодаря чему появилась возможность использования новых материалов и внедрения аддитивных технологий в части создания критических элементов КРК, таких как двигатели, баки и системы управления. Кроме того, принято решение проработать дополнительно вопрос создания многоразовых боковых ступеней КРК СТК», — отметили в Роскосмосе.