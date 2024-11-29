Роскосмос объяснил, почему создание ракеты для полёта на Луну пришлось отложить
Роскосмос: На данный момент работы по созданию КРК СТК не проводятся
На данный момент работы по изготовлению космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса не проводятся — они запланированы в рамках реализации Федерального проекта по созданию КРК СТК. Об этом сообщает Роскосмос.
В процессе изготовления ракеты было принято решение использовать инновационный решения, в том числе новые двигатели и материалы. В связи с этим решили доработать эскизный проект на этапе технического проектирования и добавить в него инновации. Благодаря этому создание ракеты станет менее затратным и более эффективным. Также планируется изучить возможность использования двигателей на сжиженном природном газе (СПГ) для КРК СТК на космодроме Восточный, а также применять унифицированную инфраструктуру этого космодрома.
«Изменение подходов и, как следствие, сдвиг сроков, было вызвано завершением целого ряда научно-исследовательских работ, развёрнутых Роскосмосом, благодаря чему появилась возможность использования новых материалов и внедрения аддитивных технологий в части создания критических элементов КРК, таких как двигатели, баки и системы управления. Кроме того, принято решение проработать дополнительно вопрос создания многоразовых боковых ступеней КРК СТК», — отметили в Роскосмосе.
Напомним, что ранее стало известно о переносе запуска пилотируемых полётов российских космонавтов на Луну. По словам советника директора Роскосмоса Олега Горшкова, сроки начала пилотируемых миссий на Луну сдвигаются из-за бюджетных ограничений на создание ракеты-носителя сверхтяжёлого класса. В ноябре 2023 года генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год.
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