Американские астронавты действительно были на Луне, однако они могли сделать некоторые снимки спутника Земли в павильоне. Такое заявление сделал космонавт, герой России Сергей Прокопьев, выступая на просветительском форуме «Знание. Первые».

«Не все верят, что это [полёт американцев на Луну] было, но, тем не менее, по рассказам наших коллег, которые старшего поколения, которые были участниками этих событий, они говорят: «Мы действительно все это наблюдали, знаем, как это было», — указал космонавт.

Прокопьев не исключил вероятность, что некоторые кадры астронавты могли сделать в павильоне на Земле для отчёта перед налогоплательщиками. В Штатах существует такое правило, отметил герой РФ. Он напомнил, что в те времена ещё не существовало камер GoPro. Космонавт добавил, что в конце 1960-х на Луне было трудно снять полномасштабный фильм, как это получилось у Соединённых Штатов.

«Скорее всего, это было сделано в павильоне, так, чтобы людям казалось, что это действительно [реальные] съёмки. В этом плане я согласен, что съёмки были не совсем всегда верными, но то, что они там [на Луне] были, это уже подтверждается автоматическими станциями и уже сомнению не подлежит», — отметил Прокопьев.

Астронавты США высадились на Луну 20 июля 1969 года. Репортажи о полёте на спутник Земли показывали телевизионные каналы по всему миру, кроме СССР и Китая. С того периода общественность регулярно подвергает сомнению достоверность представленных кадров.