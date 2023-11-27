Ok, Google: Были ли американцы на Луне? Искусственный интеллект Google проанализировал фотографии лунных высадок и заявил, что объекты на них являются поддельными. Лайф решил разобраться, существуют ли достаточно убедительные фотодоказательства реальности легендарной программы "Аполлон". 27 ноября, 19:06 Были ли американцы на Луне? Обложка © Shutterstock

Сколько всего флагов на Луне?

Для начала воспользуемся познавательным сервисом от той же корпорации — Google Moon — и посмотрим, где именно на Луне, как свидетельствует история, состоялись высадки астронавтов.

Места высадок астронавтов на Луне. Инфографика © LIFE

Итого шесть успешных высадок, шесть звёздно-полосатых флагов на Луне.

1. "Аполлон-11", 20 июля 1969 года. Море Спокойствия. 2. "Аполлон-12", 19 ноября 1969 года. Океан Бурь. 3. "Аполлон-14", 5 февраля 1971 года. Кратер Фра Мауро. Море Познанное. 4. "Аполлон-15", 30 июля 1971 года. Каньон Хэдли Рилл / Апеннины. 5. "Аполлон-16", 21 апреля 1972 года. Кратер Декарт. 6. "Аполлон-17", 11 декабря 1972 года. Долина Тельца-Литтроу.

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Флаг "Аполлона-11"

Опять же, на карте "Гугла" все ходы записаны: как Нил Армстронг с Баззом Олдрином высадились, взяли кусочек реголита, закрепили памятную табличку, поставили телекамеру, опять занялись образцами грунта и после этого вдвоём торжественно установили флаг своей родины.

Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин устанавливают флаг на Луне. Видео © YouTube / NASA Goddard

Как выяснилось, при подготовке к полёту их никто этому не учил и вообще набор им погрузили на корабль в разобранном виде, притом в день старта. Впоследствии пришлось оправдываться перед всем недоверчивым миром насчёт того, почему эта красота на Луне в итоге развевалась. Оказывается, горизонтальная перекладина, которая сверху, никак не хотела выдвигаться полностью, поэтому нейлоновое полотнище не совсем расправилось, так и осталось собранным в складки. Зато красиво.

Астронавт Базз Олдрин на лунной поверхности. Фото © Shutterstock

Во время взлёта Олдрин успел заметить, что флаг упал. Его сбило мощным потоком из сопл ракеты. Конечно, никакое увеличение на карте в Интернете не позволяет рассмотреть следы этих событий. Тем не менее сторонникам теории лунного заговора всё же есть на что посмотреть: спустя почти 40 лет районы высадок "Аполлонов" засняла с окололунной орбиты станция Lunar Reconnaissance Orbiter.

Снимок места высадки миссии Apollo 11 с борта спутника Lunar Reconnaissance Orbiter. Видео © YouTube / NASA Scientific Visualization Studio

Место высадки "Аполлона-11" с борта Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото © Wikipedia / NASA / lroc.asu.edu

Самое крупное круглое пятнышко за подписью LM — посадочная ступень лунного модуля "Аполлон-11". Два маленьких внизу — сейсмометр Passive Seismic Experiment Package и лазерный отражатель LRRR: Laser Ranging Retroreflector. Второй, кстати, по данным СМИ, до сих пор прекрасно отражает посланные с Земли лучи и позволяет определить расстояние до Луны. Теперь смотрим вверх и налево, где написано Camera. В тех краях и был флаг. Для пущей наглядности вот изображение с сайта Аризонского государственного университета. Кто видит слово Flag, тот вполне может верить своим глазам.

Место высадки "Аполлона-11", снятое станцией Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото © Wikipedia / NASA / lroc.asu.edu

И вот ещё сопоставление нескольких снимков места высадки "Аполлона-11", сделанных в разное время суток.

Сопоставление снимков места высадки "Аполлона-11" в разное время суток. GIPHY © History.nasa.gov

В общем, нет там никакого флагштока. Увы, специалисты, мягко говоря, сильно сомневаются, что от него вообще могло хоть что-нибудь остаться за столько лет в условиях жёсткого излучения и адских перепадов температур. По их мнению, звёзды и полоски как минимум давно исчезли и, вполне возможно, полотнище полностью разрушилось.

— Я не могу поверить, что от него могло что-то остаться. Я должен быть честным с вами. Это уже пепел, — вынужден был признать владелец компании-изготовителя флага Деннис Лакаррубба.

Флаг "Аполлона-12"

Чарльзу Гордону и Алану Бину флагшток достался с укреплённым наконечником, чтобы можно было его молотом вбить в грунт. Но с горизонтальной перекладиной совсем не повезло: сломалась защёлка, полотнище вообще не держалось. Флаг повис.

Флаг, установленный на Луне во время миссии "Аполлон-12". Фото © Nasa.gov

Но есть и хорошая новость: похоже, он висит до сих пор. Во всяком случае, спутник заснял в числе прочих теней одну крошечную и немного вытянутую. В NASA не сомневаются, что это от флага. Так что с крепким флагштоком очень точно схвачено.

Место посадки "Аполлона-12", снятое станцией Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото © Wikipedia / NASA / lroc.asu.edu

Флаг "Аполлона-14"

Алан Шепард на лунной поверхности. Фото © Shutterstock

На этот раз всё вышло хорошо: флаг стоял красиво, фотографии получились что надо. Далеко ходить не стали, поставили, можно сказать, в нескольких шагах от модуля. И тут же рядом развернули радиоантенну. Правда, иногда мешал этот флаг — каждый раз обходить его надо было и так далее. Перед взлётом проверили двигатель, посмотрели — флаг стоит, развернулся только. А вот тарелка, похоже, набок завалилась. Смотрите: на первом снимке круглая тень справа имеется, на втором имеется, на третьем — нет. Снесло немножко.

Изменение ориентации флага при проверке двигателя перед взлётом с Луны во время миссии "Аполлон-14". Фото © Nasa.gov

Когда "орбитер" навестил этот район, тень от антенны прослеживалась (на снимке внизу подписана как S-band shadow), и она как раз более узкая, чем была бы, если бы устройство стояло нормально. Но на флаг никаких намёков. Или прячется в тени поваленной тарелки, или одно из двух.

Место высадки "Аполлона-14", снятое станцией Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото © Nasa.gov

Флаг "Аполлона-15"

Пожалуй, this one породил больше всего смутных сомнений. Колыхался — и всё тут. Вот здесь на видео: сначала ещё понятно — всё-таки астронавт Джеймс Ирвин несёт флаг, поэтому он и болтается. Смотрим далее: вроде не движется, хотя астронавты даже прыгают около него. Но вот на двух минутах 39 секундах ролика становится интересно. Конспирологи щурятся и поднимают палец вверх: не иначе как поток воздуха.

Американский флаг, установленный астронавтами миссии "Аполлон-15". Видео © YouTube / Joe Rogan

А за последние несколько лет пищи для таких измышлений прибавилось: спутник этого флага не нашёл. NASA выдвигает три версии: 1. Тень слишком узкая, поэтому её не видно. 2. Разрешение на снимках недостаточно большое. 3. Упал.

Место высадки "Аполлона-15", снятое в 2011 г. станцией Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото © Nasa.gov

Флаг "Аполлона-16"

Честь выпала Джону Янгу. Телекамера запечатлела, как он разворачивал, собирал флаг, а потом кадр уехал вправо как раз в тот момент, когда астронавт направился выполнять ответственное задание. Когда камера наконец доплыла до места назначения, флаг уже стоял, а Янг и Чарльз Дьюк уже вприпрыжку бежали фотографироваться. Кстати, Янг решил сделать особенный снимок для истории — подпрыгнул на 42 сантиметра.

Астронавт Джон Янг отдаёт честь флагу США во время фотосъёмки на Луне. GIPHY © Nasa.gov

Астронавт Джон Янг на Луне во время миссии "Аполлон-16". Фото © ТАСС / NASA / Zuma

Во время взлёта модуля экипаж заметил, что флаг немного отклонился, но всё-таки держался.

Флаг США на Луне во время взлёта лунного модуля миссии "Аполлон-16". Фото © Nasa.gov

И вот что мы имеем на снимках всё той же межпланетной станции LRO. Чёрная чёрточка с надписью Flag Shadow означает, что флаг этот ещё на месте. Ура!

Место высадки миссии "Аполлон-16", снятое с борта спутника Lunar Recoinnassance Orbiter. GIPHY © History.nasa.gov

Флаг "Аполлона-17"

Этот последний флаг побольше всех предыдущих. Это тот, что изначально стоял в Центре управления полётами в Хьюстоне.

Сравнение флагов "Аполлон-16" (слева) и "Аполлон-17" (справа). Фото © Nasa.gov

И облёт этого места спустя много лет тоже оказался удачным: флаг обнаружен.

Тень от флага, установленного на Луне во время миссии "Аполлон-17". GIPHY © History.nasa.gov

Итого у нас есть фотосвидетельства наличия на Луне трёх флагов — в океане Бурь, в кратере Декарт и в долине Тельца-Литтроу. Правда, есть подозрения, что из-за космического излучения они уже превратились в белые флаги. Но главное, что они там есть.

Авторы Адель Романенкова