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20 августа, 04:36
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Эксперт объяснил, можно ли доказать высадку американцев на Луну

РАН: Орбита "Луны-25" не даёт сфотографировать посадочные модули США

С орбиты, на которой находится российская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Луна-25", невозможно сфотографировать посадочные модули космических кораблей "Аполлон", чтобы подтвердить высадку американских астронавтов на спутник Земли. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, подобрать орбиту подходящим образом и сделать снимки возможно, но это не ставилось целью. Главной задачей было "сесть куда нужно".

"Луна-25" не смогла выйти на предпосадочную орбиту из-за нештатной ситуации

"Луна-25" не смогла выйти на предпосадочную орбиту из-за нештатной ситуации

А ранее госкорпорация "Роскосмос" опубликовала первые результаты работы научных приборов автоматической межпланетной станции "Луна-25" на окололунной орбите. Всего за время полёта было проведено несколько включений аппаратуры.

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Лариса Сафронова
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