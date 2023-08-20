Эксперт объяснил, можно ли доказать высадку американцев на Луну

С орбиты, на которой находится российская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Луна-25", невозможно сфотографировать посадочные модули космических кораблей "Аполлон", чтобы подтвердить высадку американских астронавтов на спутник Земли. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, подобрать орбиту подходящим образом и сделать снимки возможно, но это не ставилось целью. Главной задачей было "сесть куда нужно".