В «Роскосмосе» раскрыли причину переноса полётов космонавтов на Луну

В ноябре 2023 года генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год. В этот период также будут проводиться геологические исследования. А вот американский предприниматель Илон Маск уверен, что компания Space X, основателем которой он является, отправит людей на Луну гораздо раньше.