В «Роскосмосе» раскрыли причину переноса полётов космонавтов на Луну
Запуск пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за нехватки финансирования для разработки сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил 28 ноября советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков.
«Сроки начала пилотируемых миссий на Луну сдвигаются из-за бюджетных ограничений на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса», - отметил он на заседании Конгресса молодых учёных в Сириусе.
В ноябре 2023 года генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год. В этот период также будут проводиться геологические исследования. А вот американский предприниматель Илон Маск уверен, что компания Space X, основателем которой он является, отправит людей на Луну гораздо раньше.
Midjourney / Life.ru