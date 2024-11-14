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Регион
14 ноября, 10:56

Шестерых «космонавтов‎» спустя год выпустили из капсулы для имитации полёта на Луну

В Москве завершился эксперимент по изоляции экипажа для имитации полёта на Луну

Участники эксперимента. Фото © VK / ГНЦ РФ – ИМБП РАН

Участники эксперимента. Фото © VK / ГНЦ РФ – ИМБП РАН

Завершился Международный наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, моделирующий годовой полёт на Луну. Шесть членов экипажа из России и Белоруссии провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и на поверхности Луны.

Командир Юрий Чеботарев (Россия), бортинженер Анжелика Парфенова (Россия), врач Ксения Орлова (Россия), исследователи Ольга Мастицкая (Беларусь), Ксения Шишенина (Россия) и Рустами Зарипов (Россия) успешно выполнили более 70 научных исследований.

Также экипаж столкнулся и с запланированными нештатными ситуациями: 21-суточная задержка прибытия транспортного корабля (согласно сценарию, корабль не вышел на орбиту по «техническим» причинам), многократная 36-часовая депривация сна, повышение уровня углекислого газа в среде гермообъекта и периодическое блокирование электронных сообщений.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что в Москве начали проводить эксперимент SIRIUS-23. Шестерых «космонавтов» заперли в специальной капсуле для имитации полёта на Луну. Там экипаж провёл целый год, изучая медико-биологические и психологические проблемы, которые связаны с ограничением пространства во время космических полётов. Известно, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год. В этот период также будут проводиться геологические исследования.

Алена Пенчугина
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