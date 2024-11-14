Шестерых «космонавтов‎» спустя год выпустили из капсулы для имитации полёта на Луну

Напомним, ранее Life.ru писал, что в Москве начали проводить эксперимент SIRIUS-23. Шестерых «космонавтов» заперли в специальной капсуле для имитации полёта на Луну. Там экипаж провёл целый год, изучая медико-биологические и психологические проблемы, которые связаны с ограничением пространства во время космических полётов. Известно, что российские космонавты отправятся на Луну в период с 2031 по 2040 год. Саму базу на спутнике Земли планируют построить в период с 2041 по 2050 год. В этот период также будут проводиться геологические исследования.