На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

Во вторник, 11 марта, на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса — мощности М, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Это первая сильная вспышка с 5 марта.

«11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью 3 минуты», — сообщили учёные.

Солнечные вспышки классифицируются на пять категорий: A, B, C, M и X, в зависимости от уровня рентгеновского излучения. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения, равной 10 нВт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.