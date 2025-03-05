На Солнце произошла мощная вспышка, близкая к сильнейшему классу

На Солнце зафиксирована вспышка класса M, продолжавшаяся около 10 минут. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются на пять категорий в зависимости от силы рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Самый низкий класс A0.0 соответствует уровню излучения, наблюдаемым на орбите Земли. При переходе к следующей категории мощность увеличивается в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, попадая на Землю, могут вызывать магнитные бури.