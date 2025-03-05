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5 марта, 14:24

Врач рассказал, пережить пик магнитной бури 4 и 5 марта

Врач Звонков: Магнитные бури обычно замечают люди, которые ничем не занимаются

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Обычно магнитные бури и всякие магнитные возмущения замечают люди, которые ничем не занимаются, а прислушиваются к своим ощущениям. Это пожилые люди, это люди, которые чем-то болеют, имеют хронические заболевания, то есть те, у кого есть время прислушиваться к себе. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. Доктор объяснил, как пережить пик магнитной бури.

«Я сам метеопат, и я это чувствую очень хорошо. Но, когда я дежурил во время магнитных бурь, я их совершенно не замечал. Мне было некогда прислушиваться к этому. А вот человек, который сидит дома и каждые 15 минут меряет себе давление после предупреждения о магнитной буре, вот он начинает страдать и вызывать скорую помощь. Потому что ему делать нечего», — отметил медик.

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Ранее Life.ru публиковал прогноз магнитных бурь на март 2025 года. В материале рассказывается, когда ждать геоштормы до семи баллов и пугающие последствия выбросов на Солнце.

Андрей Горяничев
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