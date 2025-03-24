Что делать, если в квартире нашли чёрную плесень: всё о том, как избавиться от токсичного соседа

Представьте себе невидимую угрозу, которая тихонько разрастается в вашем доме, отравляя воздух и подрывая здоровье вашей семьи. Это не сцена из фильма ужасов, а вполне реальная опасность, которую представляет чёрная плесень. Этот токсичный гриб, незаметно появляясь в сырых и плохо проветриваемых помещениях, может стать причиной серьёзных заболеваний — от аллергии до проблем с дыхательной системой. Чёрная плесень бывает везде: в ванной в углу, в холодильнике, в стиральной машине, под обоями в спальне. Если бытовую технику после обнаружения грибка ещё можно выкинуть, то кусок стены из квартиры вообще никак не удалить. Поэтому в материале расскажем, как уничтожить чёрную плесень и все её споры раз и навсегда.

Очевидные и не очень опасности чёрной плесени

Чёрная плесень может вызвать астму, аллергию, аспергиллёз и прочее подобное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peter Togel

Вы когда-нибудь сталкивались с грибком стопы? Неприятное ощущение. Так вот, чёрная плесень — тоже грибок. И ведёт она себя так же, как и все другие грибки: любит влагу и застойный воздух, размножается спорами, ест буквально всё подряд. Серьёзно, в Чернобыле родственники нашей чёрной плесени научились питаться даже радиацией. В Москве плесень ест целлюлозу, бактерии, которые обитают в камне и пластике, насыщенную микробами влагу. Потом она это всё «переваривает» и выделяет во внешний мир. От чёрной плесени развиваются лёгочные болезни, например аспергиллёз лёгких. Это когда плесень проникает внутрь вашего организма и начинает вместо микробов есть клетки ваших лёгких. Итог — некроз, удушье, смерть.

Как говорит врач-терапевт Евгений Тарасов: «Чёрная плесень выделяет споры и токсины, которые являются очень опасными для здоровья. У человека, который живёт в квартире с чёрной плесенью, могут появиться аллергия, респираторные заболевания, усугубиться астма». Да, мы «припугнули» вас аспергиллёзом: для развития этого заболевания уровень заражения помещения должен быть очень высок, в таких случаях уже вызывают МЧС и санэпидемстанцию. Но всё равно вред обширен — и больше всего негативному влиянию плесени подвержены дети, люди со слабым иммунитетом и старики.

Где в квартире появляется чёрная плесень

Чёрная плесень живёт там, где вы ей позволили жить. Во влажных и тухлых местах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Burdun Iliya

Как рассказал Евгений Тарасов изданию «Вечерняя Москва», чёрная плесень любит места с повышенной влажностью: кухня, ванная, туалет, подвал частного дома, погреб. Если у вас дома есть бассейн, обрабатывайте его хлоркой регулярно — без этой меры там плесени раздолье. Враг чёрной плесени — новая и качественная сантехника с хорошей гидроизоляцией. Будьте осторожнее с местами, где образуется конденсат.

«Утечки и скопление воды, высокая влажность, плохая вентиляция являются благоприятными факторами для развития чёрной плесени. Также колебания температуры могут провоцировать образование конденсата на потолке или стенах — это создаёт дополнительные условия для образования плесени. Плесень может появиться в трубах, в стенах, если есть протечки воды, в стиральной и посудомоечной машинах», — утверждает Тарасов.

Как уничтожить чёрную плесень раз и навсегда

Уничтожать плесень мерзко, трудоёмко, но необходимо ради вашего здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ivan_kislitsin

Эксперт по домоводству Марина Рубенкова делится мудростью: чёрную плесень вывести возможно, но нужно готовиться к трудностям. Это не лёгкая прогулка, это целая военная кампания против плесени. Самое первое, что вам необходимо сделать, — это найти источник влаги и закрыть его. Навсегда. «Если этого не сделать, то все усилия по удалению плесени будут напрасными, потому что она снова появится в этом месте. Важно провести тщательную диагностику, чтобы выявить места скопления воды, устранить проблемы с трубами или сантехникой», — говорит эксперт.

После этого вооружитесь маской, но лучше респиратором и перчатками. Чёрная плесень может проникнуть в вас раньше, чем вы это заметите. Теперь мы удаляем плесень, которая находится на виду. Для этого понадобятся антифунгициды — вещества, которые убивают грибок. Обычно это средства на основе серы, эфиров, амидов, фосфорных кислот. Звучит страшно, но это необходимое зло, чтобы покончить с чёрной плесенью. Если не хотите «марать руки» сами, вызовите специалиста — он привезёт те же антифунгициды, только контактировать вы с ними плотно не будете.

«После удаления чёрной плесени необходимо завершить процесс правильной обработкой поверхностей, где неблагоприятные условия могли способствовать её росту. Для этого необходимо приобрести профилактические средства, которые помогут предотвратить её повторное возникновение», — рассказывает в завершение Марина Рубенкова.