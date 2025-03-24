Обхохочетесь: Странные и смешные фобии 8 российских звёзд, о которых вы даже не догадывались

Казалось бы, чего им бояться? Звёзды занимаются любимым делом, материально обеспечены, досаждают им разве что толпы поклонников и папарацци. Но фобии — вещь сложная. В пять лет на вас прыгнула лягушка — и всё, теперь земноводные для вас хуже, чем монстры Лавкрафта. Однажды вас ударила током стиральная машина — и теперь вы боитесь любой электроники, хотя жить без неё в современном мире невозможно. В материале рассказываем, какие фобии российских звёзд показались нам наиболее странными и смешными.

Нюша боится техники

Из Нюши точно не выйдет второй Никола Тесла: она боится электричества. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Нюша приходит в ужас от электроприборов. Исполнительница хитов «Выше» и «Цунами» всячески ограждает себя от электричества — и правильно делает! Однажды она чуть не устроила пожар, когда захотела погладить одежду. При этом опыт был связан с эзотерическим: перед тем как вставить вилку в розетку, Нюша почувствовала, будто невидимая рука мешает ей это сделать. Звезда подключила утюг к сети, пошла к доске — и тут произошло короткое замыкание: везде летают искры, а утюг горит. Нюша поступила ровно так, как нужно в такой ситуации: выдернула горящий прибор из розетки, накрыла его плотным покрывалом, поэтому пожара не случилось. Певица получает пять с плюсом по ОБЖ, а мы рекомендуем запомнить её действия при коротком замыкании и в случае чего повторить их. Так вы спасёте свою жизнь и квартиру.

Дима Билан боится телефонных звонков

Диму Билана однажды напугали телефонные пранкеры. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

На Диму Билана ужас наводят телефонные пранкеры. Вовану и Лексусу его номер точно давать не надо. Автор бессмертного хита «Невозможное возможно», цитаты из которого появляются даже в текстах батл-рэперов, в нулевых был приглашён на Евровидение. Он не раз ездил на этот конкурс — и даже победил, но кого-то данный факт разозлил, и на певца наехали пранкеры. Билану и его продюсеру Яне Рудковской стали поступать многочисленные звонки с угрозами. Тролли пошли дальше: они записывали голос Димы, монтировали в специальных программах так, чтобы тот выдавал угрозы и непристойности, а потом звонили коллегам артиста. Те на пранки не велись, но Билану всё равно было неприятно, и он обратился в полицию. Заметьте: случай произошёл за 10–15 лет до нейросетей. А ведь есть нейросети, которые могут воссоздать ваш голос по 15-секундному фрагменту и прочитать им любой текст...

Валдис Пельш боится воды

Однажды Валдис Пельш неудачно нырнул: теперь он боится. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Актёр и телеведущий Валдис Пельш боится воды. Нет, не пугайтесь: у него нет бешенства, это всего лишь страх утонуть. Он идёт из детства: родившийся в морском городе Риге, маленький Валдис с приятелями постоянно развлекался на берегу моря. Волна разбивалась о пирс, и мальчики прыгали прямо в неё. Но однажды маленький Валдис не справился с волной: она закрутила его, ударила головой о дно, на остатках воздуха бедный мальчик выплыл, но тут же накатила вторая волна — и тут уже страшно было до звона в ушах. Пельш выплыл, но это был последний раз, когда он нырял в воду.

Анастасия Вертинская боится незнакомцев

Анастасия Вертинская просто героиня. Каждый выход на сцену для неё — страх. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Дочка короля городского романса Александра Вертинского Анастасия до дрожи боится толпы и незнакомых людей. У неё агорафобия, смешанная с демофобией. Каждый выход на сцену, каждое интервью для неё — героический поступок. Ей приходится изо всех сил преодолевать свой страх. Девушка была замкнутым ребёнком, в отличие от своего отца, заядлого перформера. В 15 лет в фильме «Алые паруса» Анастасия сыграла Ассоль и стала суперзвездой всего Союза. Казалось бы, от такого события фобия пройдёт, но она лишь стала сильнее.

Филипп Киркоров боится лягушек

Филипп Киркоров боится домашних вредителей, и с этим ничего не поделаешь. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Филипп Киркоров боится лягушек и тараканов. И если со вторыми всё в принципе понятно — они разносят грязь и болезни типа менингита, воруют еду и, по славянским преданиям, являются контейнерами для духов предков, — то чем же поп-королю не угодили лягушки? Причём земноводных мэтр не просто боится, он от них в ужасе. Однажды на съёмках ему предложили подержать жабу, на что был следующий ответ: «Уберите её! Я их боюсь! Вот со змеями я хорошо... идеально... Но только не жаб и тараканов!» Пожалуйста, не рассказывайте Филиппу Бедросовичу про Вельзевулову жабу... И, кстати, жаба на тех самых съёмках оказалась размером с баскетбольный мяч и была очень ядовитая! А тараканы чуть не сорвали гастроли по Сибири и Дальнему Востоку! Они были в номере Филиппа, в Ангарске в ресторане один пробежал по столу, и самый смелый организатор предположил, что концертная группа короля русского попа привезла насекомых с собой. Киркоров лично восхитился такой отвагой.

Сергей Зверев боится мышей

Сергей Зверев, старший сержант ПВО, не боится ничего, кроме этого. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Сергей Зверев, подобно принцессе, боится мышей и крыс. При этом звёздный стилист после школы служил в Польше в войсках ПВО, это достаточно мужественная позиция, которая предполагает спокойствие и отвагу, и, судя по результатам службы, справился он со своей работой блестяще. Вот так — старший сержант Советской армии боится каких-то мышек. Возможно, это инстинкт самосохранения, раскрученный до максимума, ведь в Средневековье именно крысы становились причиной заражения людей бубонной чумой.

Кристина Асмус боится самолётов

Кристина Асмус подхватила фобию от мужа. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

А вот Кристина Асмус боится летать на самолёте. Актриса из «Китобоя» и «Zолушки» сначала к летательным аппаратам относилась совершенно спокойно. Но — вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Бульдога Харламова. А Гарик, как известно, боится самолётов панически. Шли годы семейной жизни, и Бульдог передал фобию жене. Любопытно, прозвище Бульдог он получил ещё до того, как стал бояться летать? При этом до Гарика Кристина, по собственным словам, «летала всегда очень много и на чём угодно». Интересно, после развода этот страх прошёл?

Анна Чиповская

Анна Чиповская снялась в фильме, где ей пришлось провести много времени на очень нестабильной платформе. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Пожалуй, это самая странная фобия на сегодня. Анна Чиповская боится островов. Полуостровов это тоже касается. Звезда ни разу не была на Мальдивах и гордится этим. Она тщательно подбирает место отдыха: оно должно быть строго в глубине материка или хотя бы на краю, чтобы можно было купаться в море. Всему виной профессия. Во время съёмок в фильме «Вычислитель» Анне пришлось долгое время находиться на пластиковом острове посреди озера. Актриса рыдала и очень боялась, но всё равно снялась в эпизоде. Кстати, режиссёром там выступил Дмитрий Грачёв, улыбчивый и добродушный на вид человек.