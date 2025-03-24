«Отмена» продолжается: Лолиту не пустили с концертом в ещё один российский город
Концерт певицы Лолиты в Костроме отменили после жалоб
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Концерт Лолиты Милявской отменен в очередном российском городе. Как сообщает «Коммерсант Ярославль», сольное выступление 61-летней певицы, запланированное в концертном зале «Губернский» в Костроме, не состоится. Причиной отмены стали жалобы, поступившие от общественного деятеля из Ярославля.
В департаменте культуры Костромской области уточнили, что это решение было принято «с учётом мнения общественности, выраженного в обращениях граждан, которые появились в интернете и поступили в адрес нашего департамента и ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»».
Приобретенные билеты можно будет вернуть в местах их покупки.
Напомним, после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская столкнулась с отменой концертов. Так, недавно звезда сообщила об отмене запланированного на 5 марта выступления в Волгограде, также перенесён мартовский концерт в Перми.