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24 марта, 12:28

«Отмена» продолжается: Лолиту не пустили с концертом в ещё один российский город

Концерт певицы Лолиты в Костроме отменили после жалоб

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Концерт Лолиты Милявской отменен в очередном российском городе. Как сообщает «Коммерсант Ярославль», сольное выступление 61-летней певицы, запланированное в концертном зале «Губернский» в Костроме, не состоится. Причиной отмены стали жалобы, поступившие от общественного деятеля из Ярославля.

В департаменте культуры Костромской области уточнили, что это решение было принято «с учётом мнения общественности, выраженного в обращениях граждан, которые появились в интернете и поступили в адрес нашего департамента и ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»».

Приобретенные билеты можно будет вернуть в местах их покупки.

Захарова прояснила ситуацию с «отменой» Лолиты в России
Захарова прояснила ситуацию с «отменой» Лолиты в России

Напомним, после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская столкнулась с отменой концертов. Так, недавно звезда сообщила об отмене запланированного на 5 марта выступления в Волгограде, также перенесён мартовский концерт в Перми.

Марина Фещенко
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