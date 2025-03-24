«Отмена» продолжается: Лолиту не пустили с концертом в ещё один российский город

Концерт Лолиты Милявской отменен в очередном российском городе. Как сообщает «Коммерсант Ярославль», сольное выступление 61-летней певицы, запланированное в концертном зале «Губернский» в Костроме, не состоится. Причиной отмены стали жалобы, поступившие от общественного деятеля из Ярославля.

В департаменте культуры Костромской области уточнили, что это решение было принято «с учётом мнения общественности, выраженного в обращениях граждан, которые появились в интернете и поступили в адрес нашего департамента и ОГБУК «Концертно-выставочный центр «Губернский»».