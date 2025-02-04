«Наклоняется везде»: Лолита публично объявила Киркорова предателем из-за «‎голой вечеринки»

Российская певица Лолита публично высказалась в сторону Филиппа Киркорова из-за его поведения после «‎голой вечеринки». Она заявила, что поп-король «готов на всё что угодно, предать кого угодно», вспомнив про то, как он обозвал Настю Ивлееву мерзкой крысой и гнидой после скандала.

«Что с него взять. Это человек, который на вечеринке был также, как и я — два или три часа. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки», — заявила Лолита во время интервью телеканалу Соловьёв Live.

Певица объяснила, что после той самой тусовки провинились очень многие звёзды шоу-бизнеса и блогеры. При это Филипп Киркоров в конце концов «предал всех своих собратьев». Исполнительница заявила, что мстить певец никому не будет, «посмотрите, как он наклоняется везде, где только можно».

«У него ресурсы есть только охранять свою собственную персону и корону», — сказала Лолита.