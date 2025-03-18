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18 марта, 11:29

Захарова прояснила ситуацию с «отменой» Лолиты в России

Захарова заявила, что никто «не отменял» Лолиту после вечеринки у Ивлеевой

Лолита. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Лолита. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В России никто не запрещал и «не отменял» певицу Лолиту Милявскую, которая оконфузилась на «голой» вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой. В этом заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «ШБ-шоу» на YouTube.

«Ничего себе «отменяют», она была у Владимира Соловьёва! Может, вы Соловьёва не смотрите? Разные бывают полосы — чёрные и белые», — пояснила дипломат.

По её словам, у Лолиты есть все шансы подняться после чёрной полосы в своей жизни, а вот кого действительно нужно «отменить», так это Владимира Зеленского. Захарова напомнила, что бывших комиков не бывает и этот украинский артист давно напрашивается на полную «отмену».

Певица Лолита покинула Россию
Певица Лолита покинула Россию

Напомним, после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская столкнулась с отменой концертов. Так, недавно звезда сообщила об отмене запланированного на 5 марта выступления в Волгограде, также перенесён мартовский концерт в Перми. Официально причины не назывались.

Татьяна Миссуми
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