В России никто не запрещал и «не отменял» певицу Лолиту Милявскую, которая оконфузилась на «голой» вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой. В этом заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «ШБ-шоу» на YouTube.

«Ничего себе «отменяют», она была у Владимира Соловьёва! Может, вы Соловьёва не смотрите? Разные бывают полосы — чёрные и белые», — пояснила дипломат.

По её словам, у Лолиты есть все шансы подняться после чёрной полосы в своей жизни, а вот кого действительно нужно «отменить», так это Владимира Зеленского. Захарова напомнила, что бывших комиков не бывает и этот украинский артист давно напрашивается на полную «отмену».