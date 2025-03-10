Певица Лолита покинула Россию

Певица Лолита Милявская рассказала в Instagram* о своей поездке в Болгарию, где она планирует провести пять дней, чтобы поздравить свою мать и дочку Еву с 8 Марта.

По прибытии в Болгарию артистка поделилась с поклонниками подробностями перелёта, который дался ей слишком сложно.

«Я не взяла снотворное, и мне пришлось лететь 12 часов с пересадками. Я уснула в такси, и таксист говорит мне: «Лолита, вы приехали». А я в ответ: «Что? Варна? Стамбул? Москва?». <…> Когда я вошла в квартиру, здесь было всего 15 градусов, пахло сыростью и было холодно. Но так хочется спать, что я собираюсь немного отдохнуть», — отметила она.

Лолита часто совершает поездки из России в Болгарию, где живут её мама и дочь. У неё есть дом за границей, поэтому она называет такие поездки своей «дальней дачей».

В последнее время концерты Лолиты в России отменяются: 7 марта отменилось ее выступление в Казани, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица также сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.