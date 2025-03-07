Российские города продолжают отменять концерты Лолиты
В Казани отменили концерт Лолиты
Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Концерт российской певицы Лолиты Милявской, который должен был пройти в Казани, отменён. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте международного выставочного центра «Казань Экспо», где и планировалось проведение мероприятия.
Запланированное шоу должно было состояться 21 марта, однако причины отмены не были раскрыты представителями «Казань Экспо».
Отмена концерта была инициирована общественной организацией «Русская община», которая направила обращения в приемные власти Татарстана и несколько министерств с просьбой отменить мероприятие.
Напомним, после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская угодила в грандиозный скандал, лишившись возможности выступать. Так, недавно звезда сообщила об отмене запланированного на 5 марта концерта в Волгограде, также отменили концерт в Перми, который был запланирован на 19 марта. На фоне проблем Лолита призналась, что всё чаще прикладывается к бутылке.