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7 марта, 11:37

Российские города продолжают отменять концерты Лолиты

В Казани отменили концерт Лолиты

Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Певица Лолита. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Концерт российской певицы Лолиты Милявской, который должен был пройти в Казани, отменён. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте международного выставочного центра «Казань Экспо», где и планировалось проведение мероприятия.

Запланированное шоу должно было состояться 21 марта, однако причины отмены не были раскрыты представителями «Казань Экспо».

Отмена концерта была инициирована общественной организацией «Русская община», которая направила обращения в приемные власти Татарстана и несколько министерств с просьбой отменить мероприятие.

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Боль и стресс: Психолог бьёт тревогу из-за состояния Лолиты после отмены концертов

Напомним, после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская угодила в грандиозный скандал, лишившись возможности выступать. Так, недавно звезда сообщила об отмене запланированного на 5 марта концерта в Волгограде, также отменили концерт в Перми, который был запланирован на 19 марта. На фоне проблем Лолита призналась, что всё чаще прикладывается к бутылке.

Оксана Попова
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