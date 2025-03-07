Российские города продолжают отменять концерты Лолиты

Концерт российской певицы Лолиты Милявской, который должен был пройти в Казани, отменён. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте международного выставочного центра «Казань Экспо», где и планировалось проведение мероприятия.

Запланированное шоу должно было состояться 21 марта, однако причины отмены не были раскрыты представителями «Казань Экспо».