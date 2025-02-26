Боль и стресс: Психолог бьёт тревогу из-за состояния Лолиты после отмены концертов
Психолог Рублёва считает шутки Лолиты механизмом психологической защиты
Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Певица Лолита Милявская после отмены концертов стала активнее шутить и демонстрировать самоиронию при общении с поклонниками в социальных сетях. Однако, скорее всего, поведение певицы является не признаком радости, а механизмом психологической защиты, полагает психолог Катерина Рублёва.
«Для артиста, чья жизнь тесно связана со сценой, отмена концертов — это не просто потеря доходов, но и серьезный удар по идентичности. Лишившись возможности выступать, Лолита столкнулась с необходимостью пересмотреть свои приоритеты и найти новые способы взаимодействия с аудиторией», — обратила внимание эксперт.
По её словам, подобная ситуация многих вынудила бы впасть в депрессию, однако Лолита выбрала иной путь: общение через шутки и самоиронию. Так называемый «защитный юмор», как отметила собеседница портала «Страсти», может помочь преодолеть психологические проблемы, например, «дистанцироваться от болезненных переживаний, снизить уровень стресса и сохранить контроль над ситуацией».
Тем не менее, стресс может негативно отразиться на состоянии 58-летней звезды, потому что с возрастом ресурсы организма истощаются. В этом случае Лолите потребуется поддержка близких людей. Даже самый сильный человек нуждается в том, чтобы его выслушали и поддержали, уверена эксперт.
Напомним, после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская угодила в грандиозный скандал и лишилась возможности выступать. Так, недавно звезда сообщила об отмене запланированного на 5 марта концерта в Волгограде. А ещё активисты призвали отменить концерт певицы в Перми, которое было запланировано на 19 марта. На фоне проблем Лолита призналась, что всё чаще прикладывается к бутылке.