Боль и стресс: Психолог бьёт тревогу из-за состояния Лолиты после отмены концертов

Певица Лолита Милявская после отмены концертов стала активнее шутить и демонстрировать самоиронию при общении с поклонниками в социальных сетях. Однако, скорее всего, поведение певицы является не признаком радости, а механизмом психологической защиты, полагает психолог Катерина Рублёва.

«Для артиста, чья жизнь тесно связана со сценой, отмена концертов — это не просто потеря доходов, но и серьезный удар по идентичности. Лишившись возможности выступать, Лолита столкнулась с необходимостью пересмотреть свои приоритеты и найти новые способы взаимодействия с аудиторией», — обратила внимание эксперт.

По её словам, подобная ситуация многих вынудила бы впасть в депрессию, однако Лолита выбрала иной путь: общение через шутки и самоиронию. Так называемый «защитный юмор», как отметила собеседница портала «Страсти», может помочь преодолеть психологические проблемы, например, «дистанцироваться от болезненных переживаний, снизить уровень стресса и сохранить контроль над ситуацией».